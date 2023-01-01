Лабораторные анализы имеют важное значение при постановке диагноза. По их результатам врачи выявляют наличие патологий, определяют стадию болезни и дают общую оценку состоянию здоровья пациента. Это позволяет точно установить диагноз и назначить эффективный терапевтический курс.
Пройти клинический анализ крови, мочи и других биоматериалов в Темрюке можно в диагностическом центре «ТомоГрад». Наша клиника оснащена передовой лабораторией на базе KDL, позволяющей получать точные исследовательские результаты.
Особенности клинического анализа крови
Это один из главных видов лабораторных исследований, результаты которого помогают точно определить состояние организма. По итогам общего анализа крови врачи могут установить:
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уровень гемоглобина;
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лейкоцитарную формулу;
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уровень эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов;
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свертываемость крови.
Показанием к сдаче крови служит большинство заболеваний. Исследования также важно пройти перед проведением операций любой сложности.
Общий анализ крови требует определенной подготовки. За день до процедуры необходимо исключить из рациона алкоголь и жирную пищу. Кроме того, не рекомендуется применять медикаменты перед сдачей биоматериала - это может исказить результаты исследования.
Особенности клинического анализа мочи
Сдача этого биоматериала необходима при выявлении болезней мочевыделительной системы, а также для диагностики общего состояния здоровья. Клинический анализ мочи дает представление о ее цвете, плотности, количестве, содержании белков и других показателях. На основании этих данных врачи могут диагностировать болезни почек и мочевыводящей системы, оценить состояние иммунитета.
Анализ мочи важно также пройти спустя 1-2 недели после выздоровления. Это необходимо для подтверждения результатов, достигнутых в ходе лечения. Сдавать мочу нужно утром, собрав в чистую стеклянную емкость.
Другие виды исследований в клинической лаборатории
При обращении в наш медцентр можно также сдать другие виды биоматериалов на анализ:
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кал - исследование проводится при подозрении на наличие паразитов в организме и нарушениях работы кишечника;
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легочная мокрота - сдается при болезнях дыхательных путей;
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отделяемое глаз - исследование назначается при конъюнктивитах и других видах глазных заболеваний;
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отделяемое ушей - сдается при воспалении органов слуха;
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отделяемое влагалища - исследование проводится при инфекционных заболеваниях у женщин и для оценки состояния половых органов.
Преимущества обращения в клиническую лабораторию
Сдать анализы в нашем медцентре выгодно по ряду причин:
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результаты исследований выдаются в день обращения;
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анализ биоматериалов может быть выполнен с помощью всех видов исследований, в том числе гематологических, общеклинических, цитологических и биохимических;
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при сдаче анализов соблюдается 100% стерильность - специалисты используют одноразовые приборы и перчатки;
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результаты клинических исследований отличаются достоверностью и точностью.
Специалисты нашего медцентра готовы принять вашу заявку на сдачу анализов. Записаться на прием к врачам-лаборантам можно по телефонам клиники в Темрюке.